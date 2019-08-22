22.08.2019 10:17

Передать показания счетчика электроэнергии можно через Telegram

АО «Харьковоблэнерго» ввело новую услугу на Telegram канале.



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Чтобы передать показания электросчетчика с помощью мессенджера Telegram необходимо иметь подключенный к сети Internet устройство с установленным приложением Telegram и знать двенадцатизначный номер Единого счета (ЕР), который указан в платежных документах.



Механизм передачи показаний:

Нужно открыть приложение Telegram, в строке «Поиск» набрать латинскими символами KharkivOblEnergobot или @ Kooz2bot (без пробелов) и выбрать нужный канал. После выбора бота откроется диалог, который следует активировать, нажав кнопку «Start» .Как нас найти в Telegram?



Для получения информации о возможностях бота нажмите кнопку «Справка».



Для Вашего удобства бот предложит предоставить карту контакта. Он будет запоминать введенные вами номера счетов, чтобы Вам не приходилось их вводить снова. Для предоставления карты контактов нажмите кнопку «Предоставить контакты».



Для передачи показаний счетчика следует нажать кнопку «Передача показаний» и дальше руководствоваться подсказками бота.



Для начала введите номер Единого счета (ЕР) начиная с символа «/», пробел send и отправить.



Например, «/ 270001234567 send», также через пробел можно указывать значение счетчика «/ 270001234567 send 12345». Бот продублирует предоставленные Вами показатели и спросит, хотите ли Вы их отправить. Для отправки показов нажмите кнопку «Подтверждаю», для отмены – кнопку «Отказываюсь».



Количество сеансов передачи показаний не ограничено, поэтому вы можете помочь с передачей показаний тем, кто в этом нуждается.



Показания средства учета, предоставленные в Telegram, учитываются датой их отправки

Также, в чат-боте Вы можете посмотреть плановые отключения по телефону Единого счета (ЕР). Для этого нажмите кнопку «Отключение по ЕР», далее руководствуйтесь подсказками боту. Для получения вышеуказанной информации введите номер Единого счета (ЕР) начиная с символа «/», пробел off и нажмите отправить. Например, «/ 270001234567 off». Бот сообщит Вам о наличии или отсутствии запланированных отключений.