Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 21 августа было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Шевченко, 63, ул. Леся Сердюка, 54, въезд 2-й Вологодский, 22, пр. Победы, 68-б, пр. Тракторостроителей, 63, ул. Краснодарская, 152, ул. Колонная, 8-а, ул. Болгарская, 53, пр. Гагарина, 170 (кор. №1), ул. Плехановская, 77, пр. Победы, 62-б, ул. Саржинская, 12.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой, будь то учеба, наука или планирование. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков, местами гроза.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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