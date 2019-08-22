Главная Новости ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
22.08.2019  11:24   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 21 августа было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Шевченко, 63, ул. Леся Сердюка, 54, въезд 2-й Вологодский, 22, пр. Победы, 68-б, пр. Тракторостроителей, 63, ул. Краснодарская, 152, ул. Колонная, 8-а, ул. Болгарская, 53, пр. Гагарина, 170 (кор. №1), ул. Плехановская, 77, пр. Победы, 62-б, ул. Саржинская, 12.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.08 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 22 августа. Список адресов 21.08 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 21 августа. Список адресов 20.08 ЖКХ После праздников два района Харькова на сутки останутся без воды: список адресов
 
 

Видео

Геннадий Кернес заявил, что город наведет порядок в земельном конфликте на рынке Барабашова
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 