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23.08.2019  08:01   

Где в Харькове не будет воды 23 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Астрономическая, 17 (п. №4, стояк) до 20:00 23.08.19 г.

Немышлянский район:
ул. Амосова, 25 (п. №3, стояк) до 20:00 23.08.19 г.

Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 43 (п. №3, стояк), ул. Станционная, 4 до 20:00 23.08.19 г.

Шевченковский район:
ул. Залесская (ч/с) до 19:00 23.08.19 г.; спуск Бурсацкий, 3, 5, 7, 7/14 (эт. №2,3), ул. Красной Розы (ч/с), ул. Белой Акации (ч/с), пр. Людвига Свободы, 46-а (п. №2, стояк) до 20:00 23.08.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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