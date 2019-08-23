23.08.2019 08:01

Где в Харькове не будет воды 23 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Астрономическая, 17 (п. №4, стояк) до 20:00 23.08.19 г.



Немышлянский район:

ул. Амосова, 25 (п. №3, стояк) до 20:00 23.08.19 г.



Новобаварский район:

ул. Кибальчича, 43 (п. №3, стояк), ул. Станционная, 4 до 20:00 23.08.19 г.



Шевченковский район:

ул. Залесская (ч/с) до 19:00 23.08.19 г.; спуск Бурсацкий, 3, 5, 7, 7/14 (эт. №2,3), ул. Красной Розы (ч/с), ул. Белой Акации (ч/с), пр. Людвига Свободы, 46-а (п. №2, стояк) до 20:00 23.08.19 г.