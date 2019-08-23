23.08.2019 13:23

В части Шевченковского и Киевского районов сутки не будет воды

Водоснабжение части Шевченковского и Киевского районов будет прекращено с 8:00 27 августа до 8:00 28 августа.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом водопроводных сетей в рамках подготовки их к работе в осенне-зимний период.



Водоснабжение будет прекращено в части Шевченковского района, ограниченной ул. Клочковской, территорией зоопарка, спуском Клочковским, ул. Космической, пр. Науки, ул. Минской, ул. Саржинской, ул. Рязанской, территорией ЦПКиО им. Горького, ул. Сумской до пер. Классического;



- в части Киевского района, ограниченной пер. Театральным, ул. Потебни, ул. Маршала Бажанова, ул. Куликовской, территорией НТУ «ХПИ», ул. Труфанова, спуском Веснина, пер. Стельмаха, 2-м въездом Строительным, пер. Омским, ул. Вологодской, ул. Тахиаташской, въездом Вологодским, ул. Вологодской, ул. Омской, ул. Пушкинской, территорией завода «ФЭД», ул. Сумской до пер. Театрального.



Со списком адресов можно ознакомиться здесь.



Телефон для справок: 15-33.