Где в Харькове не будет воды 24 августа

В части домов города временно прекращено водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Залесская (ч/с) до 19:00 24.08.19 г.; спуск Бурсацкий, 2, 3, 5, 7, 7/14 (эт. №2,3), ул. Рымарская, 1, ул. Есенина, 10 (п. №8, стояк), пл. Павловская (Розы Люксембург), 5/7 (стояк) до 20:00 24.08.19 г.
А также:
Киевский район:
пр. Жуковского, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 24.08.19 г.
Московский район:
ул. Металлиста, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 24.08.19 г.; ул. Дружбы Народов, 228-а (стояк) до 20:00 27.08.19 г.
Новобаварский район:
ул. Юрия Паращука (Минайленко), 4 (п. №4, стояк) до 00:00 24.08.19 г.; пр. Любови Малой (Постышева), 30 (п. №1, стояк) до 20:00 24.08.19 г.
Основянский район:
ул. Грозненская, 46 (п. №2) до 20:00 24.08.19 г.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 144/1, 144/2 до 18:00 24.08.19 г., пр. Гагарина, 41/2 (п. №4, стояк) до 20:00 24.08.19 г.
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. Время расслабиться и забыть о проблемах, взглянув на мир через розовые очки.
В длинные праздничные выходные погода дает еще один шанс выбраться на пляж, речку или просто выехать на природу.
24 августа 1991 года наша страна провозгласила свою Независимость.
влажн.:
давл.:
ветер: