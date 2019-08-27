Проведение ремонтных работ в части Шевченковского и Киевского районов переносится

О новых сроках отключения воды сообщат позже.
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с производственной необходимостью, проведение планово-предупредительных работ на водопроводных сетях в части Шевченковского и Киевского районов, запланированное на 27 августа с 8:00 до 28 августа 8:00 переносится.
Дата и время проведения работ будут сообщены дополнительно.
Телефон для справок: 15-33.
«Правильное мнение одно, и оно – мое», – сегодня так будут думать и вы, и окружающие. Чтобы избежать конфликтов, включайте дипломатию.
В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
влажн.:
давл.:
ветер: