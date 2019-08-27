27.08.2019 08:19

Проведение ремонтных работ в части Шевченковского и Киевского районов переносится

О новых сроках отключения воды сообщат позже.



//vodokanal.kharkov.ua

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с производственной необходимостью, проведение планово-предупредительных работ на водопроводных сетях в части Шевченковского и Киевского районов, запланированное на 27 августа с 8:00 до 28 августа 8:00 переносится.



Дата и время проведения работ будут сообщены дополнительно.



Телефон для справок: 15-33.