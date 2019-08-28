Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 28 августа. Список адресов
28.08.2019  08:03   

Где в Харькове не будет воды 28 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Зубарева, 49 (п. №3, стояк), б-р Ивана Каркача, 81 (стояк), ул. Северина Потоцкого, 28 (п. №., стояк) до 20:00 28.08.19 г.

Киевский район:
ул. Шацкая (Фурманова) (ч/с), ул. Галины Никитиной (ч/с) ул. Алчевских (Артема), 27-б (п. №1) до 20:00 28.08.19 г.

Слободской район:
пр. Московский, 96-а (п. №4, стояк), ул. Танкопия, 8-г (п. №1, стояк, спаренный стояк) до 20:00 28.08.19 г.

Шевченковский район:  
ул. Залесская (ч/с) пр. Людвига Свободы, 31 (п. №10, стояк), 39 (п. №1, стояк),  пр. Победы, 74-г (п. №3, стояк), 76 (п. №12, стояк), ул. Юры Зойфера (Анри Барбюса), 7 (п. №7, стояк, спаренный стояк) до 20:00 28.08.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.08 Медицина Воде из крана не достает прозрачности, – эксперты 27.08 ЖКХ Проведение ремонтных работ в части Шевченковского и Киевского районов переносится 27.08 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 27 августа. Список адресов
 
 

Видео

В саду Шевченко появилась репродукция турецкой мозаики
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 