28.08.2019 08:03

Где в Харькове не будет воды 28 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Зубарева, 49 (п. №3, стояк), б-р Ивана Каркача, 81 (стояк), ул. Северина Потоцкого, 28 (п. №., стояк) до 20:00 28.08.19 г.



Киевский район:

ул. Шацкая (Фурманова) (ч/с), ул. Галины Никитиной (ч/с) ул. Алчевских (Артема), 27-б (п. №1) до 20:00 28.08.19 г.



Слободской район:

пр. Московский, 96-а (п. №4, стояк), ул. Танкопия, 8-г (п. №1, стояк, спаренный стояк) до 20:00 28.08.19 г.



Шевченковский район:

ул. Залесская (ч/с) пр. Людвига Свободы, 31 (п. №10, стояк), 39 (п. №1, стояк), пр. Победы, 74-г (п. №3, стояк), 76 (п. №12, стояк), ул. Юры Зойфера (Анри Барбюса), 7 (п. №7, стояк, спаренный стояк) до 20:00 28.08.19 г.