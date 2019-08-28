Где в Харькове не будет воды 28 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Зубарева, 49 (п. №3, стояк), б-р Ивана Каркача, 81 (стояк), ул. Северина Потоцкого, 28 (п. №., стояк) до 20:00 28.08.19 г.
Киевский район:
ул. Шацкая (Фурманова) (ч/с), ул. Галины Никитиной (ч/с) ул. Алчевских (Артема), 27-б (п. №1) до 20:00 28.08.19 г.
Слободской район:
пр. Московский, 96-а (п. №4, стояк), ул. Танкопия, 8-г (п. №1, стояк, спаренный стояк) до 20:00 28.08.19 г.
Шевченковский район:
ул. Залесская (ч/с) пр. Людвига Свободы, 31 (п. №10, стояк), 39 (п. №1, стояк), пр. Победы, 74-г (п. №3, стояк), 76 (п. №12, стояк), ул. Юры Зойфера (Анри Барбюса), 7 (п. №7, стояк, спаренный стояк) до 20:00 28.08.19 г.
«Правильное мнение одно, и оно – мое», – сегодня так будут думать и вы, и окружающие. Чтобы избежать конфликтов, включайте дипломатию.
В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
влажн.:
давл.:
ветер: