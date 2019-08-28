28.08.2019 10:26

Два района Харькова на сутки останутся без воды: список адресов

Водоснабжение части Киевского и Шевченковского районов будет прекращено с 8:00 29 августа до 12:00 30 августа.



//vodokanal.kharkov.ua

По информации КП «Харьковводоканал», это связано с подготовкой водопроводных сетей к работе в осенне-зимний период.



Так, воды не будет в части Киевского района, ограниченной Белгородским шоссе, территорией зоопарка, поселком Жуковским (в том числе частным сектором), ул. Чуйковской, ул. Саперной, Журавлевским гидропарком, рекой Харьков, ул. Исаевской, ул. Астраханской, ул. Омской, ул. Кантемира, территорией завода «ФЭД».



Также водоснабжение прекратится в части Шевченковского района, ограниченной рекой Лопань, Окружной дорогой до поселка Пятихатки, территорией Лесопарка, Белгородским шоссе, территорией парка им. Горького, ул. Отакара Яроша, ул. Клочковской, ул. Феодосийской, ул. Семена Кузнеца, ул. Полярной, ул. Джанкойской, 1-м въездом Дорошенковским.



Список адресов, где отключат воду