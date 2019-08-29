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29.08.2019  08:08   

Где в Харькове не будет воды 29 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Северина Потоцкого, 28 (стояк) до 20:00 29.08.19 г.

Киевский район:
ул. Старошишковская, 12 (п. №5, стояк) до 18:00 29.08.19 г., ул. Алчевских (Артема), 27 (п. №1), 27-б (п. №1), ул. Натальи Ужвий, 106 (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова, 311 (п. №3, стояк), ул. Валентиновская  (Блюхера), 11 (п. №2, стояк) ул. Сумская, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, ул. Минераловодская (ч/с), ул. Проспектная (ч/с), ул. Сумская, 36/38, ул. Гиршмана, 3, 3-в, 4, ул. Галині Никитиной (ч/с) до 20:00 29.08.19 г.

Слободской район:
ул. Танкопия, 8-г (п. №1, спаренный стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №4, стояк) до 20:00 29.08.19 г.

Холодногорский район:
ул. Холодногорская, 9 (п. №2), ул. Залютинская, 2 (п. №1, стояк) ул. Кокчетавская (ч/с), ул. Лозовская, 5, ул. Сериковская (ч/с), ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10 (з), пер. Игоря Муратова 2-й (Тиняковский) (ч/с), ул. Юннатов, 1-12, ул. Золочевская, 15 до 20:00 29.08.19 г.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 31(п. №10, стояк), 39(п. №1, стояк), пр. Победы, 74-г (п. №3, стояк), ул. Ляпунова, 7 (п. №1), ул. Залесская (ч/с) до 20:00 29.08.19 г

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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