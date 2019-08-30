30.08.2019 08:05

Где в Харькове не будет воды 30 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Героев Труда, 4-а, ул. Сумская, пр. Жуковского, 1 (п. №5, стояк) ул. Галины Никитиной (ч/с) до 20:00 30.08.19 г.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-г (п. №6, стояк), ул. Героев Труда, 68-б (п. №2, стояк) до 20:00 1.09.19 г.



Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №4, стояк), ул. Александра Матросова, 8-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Танкопия, 8-г (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 30.08.19 г.



Шевченковский район:

пр. Победы, 74-г (п. №3, стояк), ул. Ляпунова, 7 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 101-в до 17:00 30.08.19 г., ул. Залесская (ч/с) до 20:00 30.08.19 г.