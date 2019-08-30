Где в Харькове не будет воды 30 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Героев Труда, 4-а, ул. Сумская, пр. Жуковского, 1 (п. №5, стояк) ул. Галины Никитиной (ч/с) до 20:00 30.08.19 г.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-г (п. №6, стояк), ул. Героев Труда, 68-б (п. №2, стояк) до 20:00 1.09.19 г.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №4, стояк), ул. Александра Матросова, 8-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Танкопия, 8-г (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 30.08.19 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 74-г (п. №3, стояк), ул. Ляпунова, 7 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 101-в до 17:00 30.08.19 г., ул. Залесская (ч/с) до 20:00 30.08.19 г.
День наделяет пробивными способностями и огромной верой в себя. Все это позволит добиться успеха в в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
Сегодня православные празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
влажн.:
давл.:
ветер: