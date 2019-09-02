02.09.2019 08:08

Где в Харькове не будет воды 2 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Продольная, 1-а (п. №1, стояк) до 17:00 2 сентября; ул. Новоалександровская (ч/с), ул. Вологодская (ч/с), пр. Жуковского, 1 (п. №5, стояк), ул. Академика Проскуры, 6 (п. №2, стояк), ул. Астрономическая, 7 (п. №4, стояк), ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 20:00 2 сентября.



Московский район:

ул. Познанская, 7 (п. №11, стояк), ул. Героев Труда, 32 (п. №2), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 34 (п. №7, стояк), ул. Героев Труда, 68-б (п. №2, стояк) до 20:00 2 сентября.



Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 4/2 (п. №2) до 20:00 2 сентября.



Слободской район:

ул. Александра Матросова, 8-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Плехановская, 119 (п. №1, стояк), ул. Ковтуна, 16 (п. №1, стояк), ул. Танкопия, 12 (п. №7), ул. Зерновая, 53 (п. №6, стояк), проезд Садовый, 20 (п. №1) до 20:00 2 сентября.



Холодногорский район:

пер. Пластичный (ч/с), пер. Пластичный (ч/с), пер. Пластичный, 8, 10, ул. Залютинская, 2 до 17:00 2 сентября., ул. Холодногорская, 9 (п. №2), пер. Верховский, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 2 сентября.



Шевченковский район:

пр. Победы, 74-г (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 40-а (п. №2), ул. Ахсарова, 13 (п. №10), пер. 23 Августа, 1 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 73-а (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 17-б (п. №1, стояк), пр. Победы, 75 (п. №9, стояк), ул. Балакирева, 20 (п. №10, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №6, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №6, стояк), ул. 23 Августа, 46 (п. №3, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №2), ул. 23 Августа, 24 (п. №4), ул. Залесская (ч/с), ул. Рымарская, 3/5, спуск Бурсацкий, 8 до 20:00 2 сентября.