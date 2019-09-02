02.09.2019 10:32

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 30, 31 августа и 1 сентября было устранено 40 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: пр. Московский, 327, ул. Багалия, 22 (Политехническая), ул. Звездная, 52, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 67, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44, ул. Пулковская, 10, ул. Базарная, 3, ул. Баркалова (Тельмана), 12, ул. Свинаренко, 1, пер. Титаренковский, 2, ул. Юннатов, 8, пл. Конституции, 21/2, ул. Клочковская, 197, ул. Архитекторов, 28, ул. Алчевских (Артема), 43, ул. Чернышевская/ул. Свободы (Иванова), Белгородское шоссе (возле кафе «Дубки»), въезд 2-й Вологодский, 22, ул. Брестская, 21, ул. Танкопия, 9/3, ул. Васнецова, 10, ул. Коростельская, 21, ул. Тверская, 16-а, ул. Коновалова, 80, ул. Вакуловская, 12, пр. Людвига Свободы, 34, ул. Лопанская, 33, ул. Снежковская, 29, ул. Бескрайняя, 27, ул. Академика Павлова, 148, проезд Коммунальный, 20, ул. Базарная, 3, ул. Коксовая, 45/8, ул. Полтавский Шлях/пер. Кульбицкого, ул. 23 Августа, 48, пер. Балакирева, 3-аул. Ахсарова, 11-а, ул. Отакара Яроша, 59, пер. 23 Августа, 3, ул. Деревянко, 52.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.