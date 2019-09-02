02.09.2019 12:40

Во вторник, 3 сентября, в Основянском районе будет частично прекращена подача газа в жилые дома

По ул. Староверещаковская, в связи с проведением работ на газопроводе низкого давления, путем перекрытия на газопроводах вводах кранов и опломбированием будет прекращено газоснабжение.



://khgor.104.ua

Газоснабжение будет прекращено по адресам:

ул.Староверещаковская, 4, 6, 6-А, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Просим всех потребителей быть осторожными и перекрыть краны перед газовыми приборами, чтобы не допустить попадания воздуха к газовым сетям.

После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлено.

Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольной опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения - говорится в сообщении монополиста.