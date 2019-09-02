Во вторник, 3 сентября, в Основянском районе будет частично прекращена подача газа в жилые дома

По ул. Староверещаковская, в связи с проведением работ на газопроводе низкого давления, путем перекрытия на газопроводах вводах кранов и опломбированием будет прекращено газоснабжение.
Газоснабжение будет прекращено по адресам:
Просим всех потребителей быть осторожными и перекрыть краны перед газовыми приборами, чтобы не допустить попадания воздуха к газовым сетям.
После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлено.
Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольной опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения - говорится в сообщении монополиста.
Если хотите добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
В 2010 году подписью и печатью – самыми необходимыми для нотариуса вещами – был утвержден День нотариата Украины.
влажн.:
давл.:
ветер: