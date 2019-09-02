В пяти районах города Харькова все жилые дома готовы к зиме, – Харьковводоканал (ФОТО)

В Основянском, Немышлянском, Индустриальном, Новобаварском и Московском районах бригадами КП «Харьковводоканал» подготовлены к работе в осенне-зимний период все жилые дома.
Об этом сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан.
По его словам, сейчас завершается подготовка внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения к работе в зимний период еще в четырех районах города. «В частности, ведется замена трубопроводов, с целью минимизировать возникновение аварийных ситуаций в подвалах жилых домов. Проверяем и приводим в порядок все внутридомовые объекты систем водоснабжения и водоотведения, осматриваем задвижки на сетях, стояки. Подобные профилактические работы ведутся не только в рамках подготовки систем к эксплуатации в осенне-зимний период, но и по обращениям жителей домов», - отметил Валерий Харлан.
Начальник управления предприятия подчеркнул, что работы по подготовке к эксплуатации внутридомовых систем в зимний период согласно установленному графику завершатся до 15 сентября.
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