Главная Новости ЖКХ В пяти районах города Харькова все жилые дома готовы к зиме, – Харьковводоканал (ФОТО)
02.09.2019  14:04   

В пяти районах города Харькова все жилые дома готовы к зиме, – Харьковводоканал (ФОТО)

В Основянском, Немышлянском, Индустриальном, Новобаварском и Московском районах бригадами КП «Харьковводоканал» подготовлены к работе в осенне-зимний период все жилые дома.


//vodokanal.kharkov.ua

Об этом сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан.

По его словам, сейчас завершается подготовка внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения к работе в зимний период еще в четырех районах города. «В частности, ведется замена трубопроводов, с целью минимизировать возникновение аварийных ситуаций в подвалах жилых домов. Проверяем и приводим в порядок все внутридомовые объекты систем водоснабжения и водоотведения, осматриваем задвижки на сетях, стояки. Подобные профилактические работы ведутся не только в рамках подготовки систем к эксплуатации в осенне-зимний период, но и по обращениям жителей домов», - отметил Валерий Харлан.

Начальник управления предприятия подчеркнул, что работы по подготовке к эксплуатации внутридомовых систем в зимний период согласно установленному графику завершатся до 15 сентября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  харьковводоканал, подготовка к зиме, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.09 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы 22.08 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы 14.08 Общество Очистные сооружения Харьковводоканала стали арт-объектом (ВИДЕО)
 
 

Видео

Прокуратура завершила розслідування у справі знущань поліцейських над пасажирами метро. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 