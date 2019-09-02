02.09.2019 14:04

В пяти районах города Харькова все жилые дома готовы к зиме, – Харьковводоканал (ФОТО)

В Основянском, Немышлянском, Индустриальном, Новобаварском и Московском районах бригадами КП «Харьковводоканал» подготовлены к работе в осенне-зимний период все жилые дома.



//vodokanal.kharkov.ua

Об этом сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан.

По его словам, сейчас завершается подготовка внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения к работе в зимний период еще в четырех районах города. «В частности, ведется замена трубопроводов, с целью минимизировать возникновение аварийных ситуаций в подвалах жилых домов. Проверяем и приводим в порядок все внутридомовые объекты систем водоснабжения и водоотведения, осматриваем задвижки на сетях, стояки. Подобные профилактические работы ведутся не только в рамках подготовки систем к эксплуатации в осенне-зимний период, но и по обращениям жителей домов», - отметил Валерий Харлан.

Начальник управления предприятия подчеркнул, что работы по подготовке к эксплуатации внутридомовых систем в зимний период согласно установленному графику завершатся до 15 сентября.