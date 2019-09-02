В Солоницевке и Подворках на два дня отключат воду

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 2 сентября Если хотите добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 3 сентября Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.