В Солоницевке и Подворках на два дня отключат воду

КП «Харьковводоканал» проведет ремонтные работы на водоводе D=800 мм по ул. Свердлова, 47 (пос. Подворки), ул. Залютинской (Сумская трасса).
На период ремонта, с 9:00 3 сентября до 24:00 4 сентября будет прекращено водоснабжение по следующим адресам: пос. Солоницевка, пос. Подворки, ул. Залютинская, 6, 8, 10.
На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».
Телефон для справок: 15-33.
Если хотите добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
В 2010 году подписью и печатью – самыми необходимыми для нотариуса вещами – был утвержден День нотариата Украины.
влажн.:
давл.:
ветер: