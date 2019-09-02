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02.09.2019  17:31   

В Солоницевке и Подворках на два дня отключат воду

КП «Харьковводоканал» проведет ремонтные работы на водоводе D=800 мм по ул. Свердлова, 47 (пос. Подворки), ул. Залютинской (Сумская трасса).


// vodokanal.kharkov.ua

На период ремонта, с 9:00 3 сентября до 24:00 4 сентября будет прекращено водоснабжение по следующим адресам: пос. Солоницевка, пос. Подворки, ул. Залютинская, 6, 8, 10.

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Телефон для справок: 15-33.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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