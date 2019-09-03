Где в Харькове не будет воды 2 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Большая Кольцевая, 126 до 20:00 3 сентября.
Киевский район:
ул. Академика Павлова, 319 (п. №10, стояк), ул. Астрономическая, 39 (п. №4) до 20:00 3 сентября.
Московский район:
ул. Героев Труда, 32 до 18:00 3 сентября.; ул. Героев Труда, 60-а (п. №1, стояк) до 20:00 3 сентября.
Новобаварский район:
ул. Свинаренко, 14 (п. №4) до 20:00 3 сентября.
Слободской район:
ул. Плехановская, 119 (п. №1, стояк), ул. Ковтуна, 16 (п. №1, стояк), ул. Танкопия, 12 (п. №7), ул. Зерновая, 53 (п. №6, стояк), пер. Брянский, 7 (п. №2), пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №1), ул. Танкопия, 8-г (стояк) до 20:00 3 сентября.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 54 до 17:00 3 сентября., ул. Холодногорская, 9 (п. №2), пер. Верховский, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 3 сентября.
Шевченковский район:
ул. Рымарская, 3/5, спуск Бурсацкий, 8, пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк), ул. 23 Августа, 46 (п. №3, спаренный стояк), пр. Победы, 74-г (п. №5, стояк) до 20:00 3 сентября.
Развивайте тягу к общению – сможете добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились. Возможны как перспективные знакомства, так и укрепление старых связей.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
3 сентября в мире отмечается День борьбы с одиночеством. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее в последнее время страдает все больше и больше людей.
влажн.:
давл.:
ветер: