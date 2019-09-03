03.09.2019 12:42

Деревья в Харькове высаживают и поливают «неправильно» - замминистра Парцхаладзе

Минрегион планирует изменить нормы высадки и полива деревьев в городах



://city.kharkov.ua

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы по благоустройству, в частности, в части озеленения. Поэтому планируется полностью изменить устаревшие нормы высадки и полива деревьев вдоль улиц, аллей и на площадях на более современные, учитывая удачную зарубежную практику. Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

«Почему в Украине плохо растут деревья? Дело не в климате и глобальном потеплении, а в том, что деревья совершенно неправильно высаживаются и поливают. Итог - куча средств, выброшенных на ветер, ведь в таких условиях даже самый выносливый растение долго не протянет. Мы взяли за основу европейский и другой зарубежный опыт, и есть несколько действенных и действительно крутых идей, которые можно было реализовать в Украине. Поэтому планируем более подробно изучить этот внести соответствующие изменения в государственные строительные нормы по благоустройству », - отметил он.

Лев Парцхаладзе подчеркнул важность обновления вышеупомянутых норм, ведь деревья играют очень важную роль в развитии городов, улучшении их экологического состояния и комфорта жителей. Например, на одной и той же улице, но без деревьев, температура летом может достигать 43, а то и 50 градусов. С деревьями она снижается практически вдвое - до 18-26 градусов. «Интересные факты: только в течение 1 года 1 дерево может охлаждать воздух не хуже 10 непрерывно работающих кондиционеров. Деревья впитывают в себя около 13 000 литров дождевой воды ежегодно и фильтруют около 28 килограмм загрязнений. И вместе с тем, к сожалению, некоторые видят в них только дрова », - отметил замминистра.

Итак, планируется изменить ряд требований по высадки, ухода и полива деревьев вдоль улиц, на аллеях и площадях. В частности, высаживать только крупномерные деревья с правильно сформированной кроной. При этом предусматривать профессиональные системы посадки деревьев в городских условиях, способствующих более эффективному их полива, а также специальные панели, которые не позволяют корням «взрывать» покрытие над ними. Например, в Канаде работает подобная система TreeParker, которая обеспечивает необходимое пространство для роста корневой системы, выдерживает транспортные нагрузки и дополнительно способствует управлению ливнестоками.

Справка

ГСН Б.2.2-5: 2011 «Благоустройство территорий» устанавливают требования по новому строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов благоустройства независимо от их подчинения и формы собственности. Это парки (гидро-, щелоче-, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки-памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы; памятники культурного и исторического наследия; площади, площади, бульвары, проспекты; улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, остановки и сооружения городского общественного транспорта, площадки для парковки; пляжи; кладбища; другие территории общего пользования; придомовые территории; территории предприятий; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в пределах населенных пунктов.

Государственные строительные нормы (ДБН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов, улиц и дорог в соответствии с их назначением.