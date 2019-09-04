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04.09.2019  08:01   

Где в Харькове не будет воды 4 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 9-в,г до 20:00 03.09.19 г., ул. Студенческая, 5/2 (п. №1) до 10:00 04.09.19 г.

Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 93 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 04.09.19 г.

Слободской район:
ул. Зерновая, 53 (п. №6, стояк), ул. Танкопия, 8-г  (спаренный стояк) до 20:00 04.09.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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