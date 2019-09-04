Где в Харькове не будет воды 4 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 9-в,г до 20:00 03.09.19 г., ул. Студенческая, 5/2 (п. №1) до 10:00 04.09.19 г.
Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 93 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 04.09.19 г.
Слободской район:
ул. Зерновая, 53 (п. №6, стояк), ул. Танкопия, 8-г (спаренный стояк) до 20:00 04.09.19 г.
Развивайте тягу к общению – сможете добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились. Возможны как перспективные знакомства, так и укрепление старых связей.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
3 сентября в мире отмечается День борьбы с одиночеством. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее в последнее время страдает все больше и больше людей.
влажн.:
давл.:
ветер: