04.09.2019 09:52

На улице Киргизской ремонтируют тепловую камеру

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в Слободском районе проводят капитальный ремонт тепловой камеры, от которой зависит снабжение горячей воды в 13 домов и школы.



// izvestia.kharkov.ua

По улице Киргизской идет подготовка к осенне-зимнему периоду. Здесь проводят плановый капремонт тепловой камеры. Этот объект, рассказывают представители подрядной организации, переоснастят, что позволит минимизировать возможные аварии.



«Мы провели демонтаж перекрытия камеры, демонтировали все оборудование, там стояли вертикальные коллекторы, запорная арматура. На данный момент нас укомплектовали, мы начали проводить работы по монтажу запорной арматуры, неподвижной опоры, то есть на металлонесущих конструкциях и перекрытиях камеры», – рассказал представитель подрядной организации Дмитрий.



Эта теплокамеры распределяет горячую воду на 13 домов и школу. Поэтому пока эти объекты отключены от снабжения.



Работы планируют закончить 13 сентября.

«Я думаю, мы успеем, тут срок чуть с запасом взят, потому что непредвиденные моменты есть. По плану работ мы 13-го должны полностью все сделать и подать горячую водуз, – рассказал начальник Слободского филиала КП «ХТС» Валерий Наволоков.