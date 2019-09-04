04.09.2019 11:54

Отключение воды: в части Шевченковского и Киевского районов проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» проводит подготовку сетей к работе в осенне-зимний период.



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Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, временно с 08:00 5 сентября до 08:00 6 сентября будет прекращено водоснабжение:

части Шевченковского района ограниченной:

- ул. Клочковской, территорией зоопарка, спуском Клочковским, ул. Клочковской, ул. Космической, пр. Науки, ул. Минской, ул. Саржинской, ул. Рязанской, ул. Минской, территорией ЦПКиО им. Горького, ул. Сумской до пер. Классического;

части Киевского района ограниченной:

- пер. Театральным, ул. Потебни, ул. Маршала Бажанова, ул. Куликовской, территорией НТУ «ХПИ», ул. Труфанова, спуском Веснина, пер. Стельмаха, 2-м въездом Строительным, пер. Омским, ул. Вологодской, ул. Тахиаташской, въездом Вологодским, ул. Вологодской, ул. Омской, ул. Пушкинской, территорией завода «ФЭД», ул. Сумской до пер. Театрального.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.