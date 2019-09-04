Главная Новости ЖКХ Отключение воды: в части Шевченковского и Киевского районов проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях
04.09.2019  11:54   

Отключение воды: в части Шевченковского и Киевского районов проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» проводит подготовку сетей к работе в осенне-зимний период.


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Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, временно с 08:00 5 сентября до 08:00 6 сентября будет прекращено водоснабжение:

части Шевченковского района ограниченной:

- ул. Клочковской, территорией зоопарка, спуском Клочковским, ул. Клочковской, ул. Космической, пр. Науки, ул. Минской, ул. Саржинской, ул. Рязанской, ул. Минской, территорией ЦПКиО им. Горького, ул. Сумской до пер. Классического;

части Киевского района ограниченной:

- пер. Театральным, ул. Потебни, ул. Маршала Бажанова, ул. Куликовской, территорией НТУ «ХПИ», ул. Труфанова, спуском Веснина, пер. Стельмаха, 2-м въездом Строительным, пер. Омским, ул. Вологодской, ул. Тахиаташской, въездом Вологодским, ул. Вологодской, ул. Омской, ул. Пушкинской, территорией завода «ФЭД», ул. Сумской до пер. Театрального.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода. отключение, харьков, смс, водоканал
 
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