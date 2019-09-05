Главная Новости ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
05.09.2019  10:37   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

В течение 4 сентября было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: Салтовское шоссе, 108, ул. Кавалерийская (Чапаева), 46, ул. Ткаченковская, 12, Белгородское шоссе (возле моста), ул. Залютинская (пос. Подворки, ул. Свердлова, 47), пр. Людвига Свободы, 35, ул. Сокольническая, 30, ул. Залютинская (Сумская трасса), Белгородское шоссе, 1.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.09 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 5 сентября. Список адресов 04.09 ЖКХ На улице Киргизской ремонтируют тепловую камеру 04.09 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 4 сентября. Список адресов
 
 

Видео

Улица Полтавский шлях на ремонте. Покрытие повредили фуры
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 