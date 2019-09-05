Как коммунальщики ликвидируют порывы

В течение 4 сентября было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены по следующим адресам: Салтовское шоссе, 108, ул. Кавалерийская (Чапаева), 46, ул. Ткаченковская, 12, Белгородское шоссе (возле моста), ул. Залютинская (пос. Подворки, ул. Свердлова, 47), пр. Людвига Свободы, 35, ул. Сокольническая, 30, ул. Залютинская (Сумская трасса), Белгородское шоссе, 1.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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