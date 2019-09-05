05.09.2019 10:37

Как коммунальщики ликвидируют порывы

В течение 4 сентября было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: Салтовское шоссе, 108, ул. Кавалерийская (Чапаева), 46, ул. Ткаченковская, 12, Белгородское шоссе (возле моста), ул. Залютинская (пос. Подворки, ул. Свердлова, 47), пр. Людвига Свободы, 35, ул. Сокольническая, 30, ул. Залютинская (Сумская трасса), Белгородское шоссе, 1.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.