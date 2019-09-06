06.09.2019 08:01

Где в Харькове не будет воды 6 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Свободы (Иванова), 11/13 (п. №1) до 20:00 6 сентября.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 102-г (п. №1, стояк) до 20:00 6 сентября.



Новобаварский район:

ул. Кибальчича, 43 (п. №3, стояк), Григоровское шоссе (Комсомольское), 83-в (п. №2, стояк) до 20:00 6 сентября.



Основянский район:

пер. Рыбасовский, 15 (п. №2, стояк) до 20:00 6 сентября.



Слободской район:

ул. Танкопия, 8-г (спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 144/1 (п. №2, стояк) до 20:00 6 сентября.



Холодногорский район:

ул. Залютинская (ч/с), въезд Залютинский (ч/с), пер. Залютинский (ч/с), ул. Холодногорская, 9 (п. №2), пер. Верховский, 7 (п. №3, стояк), ул. Полтавский Шлях, 188/11 (п. №3, стояк) до 20:00 6 сентября.



Шевченковский район:

ул. Дорошенковская (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с) до 20:00 6 сентября.