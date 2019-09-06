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06.09.2019  08:01   

Где в Харькове не будет воды 6 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Свободы (Иванова), 11/13 (п. №1) до 20:00 6 сентября.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 102-г (п. №1, стояк) до 20:00 6 сентября.

Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 43 (п. №3, стояк), Григоровское шоссе (Комсомольское), 83-в (п. №2, стояк) до 20:00 6 сентября.

Основянский район:
пер. Рыбасовский, 15 (п. №2, стояк) до 20:00 6 сентября.

Слободской район:
ул. Танкопия, 8-г (спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 144/1 (п. №2, стояк) до 20:00 6 сентября.

Холодногорский район:
ул. Залютинская (ч/с), въезд Залютинский (ч/с), пер. Залютинский (ч/с), ул. Холодногорская, 9 (п. №2), пер. Верховский, 7 (п. №3, стояк), ул. Полтавский Шлях, 188/11 (п. №3, стояк)  до 20:00 6 сентября.

Шевченковский район:
ул. Дорошенковская (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с) до 20:00 6 сентября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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