Где в Харькове не будет воды 6 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Свободы (Иванова), 11/13 (п. №1) до 20:00 6 сентября.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 102-г (п. №1, стояк) до 20:00 6 сентября.
Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 43 (п. №3, стояк), Григоровское шоссе (Комсомольское), 83-в (п. №2, стояк) до 20:00 6 сентября.
Основянский район:
пер. Рыбасовский, 15 (п. №2, стояк) до 20:00 6 сентября.
Слободской район:
ул. Танкопия, 8-г (спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 144/1 (п. №2, стояк) до 20:00 6 сентября.
Холодногорский район:
ул. Залютинская (ч/с), въезд Залютинский (ч/с), пер. Залютинский (ч/с), ул. Холодногорская, 9 (п. №2), пер. Верховский, 7 (п. №3, стояк), ул. Полтавский Шлях, 188/11 (п. №3, стояк) до 20:00 6 сентября.
Шевченковский район:
ул. Дорошенковская (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с) до 20:00 6 сентября.
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Ночью по городу и местами по области кратковременный дождь, гроза. Утренние облака не продержатся долго, во второй половине дня в Харькове будет царить ясная погода. Днем без существенных осадков.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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