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06.09.2019  17:01   

В понедельник в Кулиничах отключат воду: список адресов

В поселке Кулиничи проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.


// vodokanal.kharkov.ua

Вводоснабжение в поселке Кулиничи будет прекращено с 08:00 до 20:00 9 сентября.

Отключение проводится КП «Харьковводоканал» в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.

Список адресов, где отключат воду

Телефон для справок: 15-33.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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