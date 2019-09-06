В понедельник в Кулиничах отключат воду: список адресов

В поселке Кулиничи проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.
Вводоснабжение в поселке Кулиничи будет прекращено с 08:00 до 20:00 9 сентября.
Отключение проводится КП «Харьковводоканал» в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.
Список адресов, где отключат воду
Телефон для справок: 15-33.
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влажн.:
давл.:
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