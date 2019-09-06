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06.09.2019  17:56   

Северная, Восточная, Южная: Салтовку на сутки отключат от воды (Список адресов)

Водоснабжение части Московского, Киевского и Немышлянского районов будет прекращено с 08:00 11 сентября до 08:00 12 сентября.


// vodokanal.kharkov.ua

Отключение связано с проведение КП «Харьковводоканал» планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период,

Временное отключение воды пройдет в части Московского, Киевского и Немышлянского районов ограниченной: ул. Натальи Ужвий, ул. Леся Сердюка, ул. Горянской, пер. Дивногорским, территориями торговых комплексов «Дафи», «Караван», ул. Академика Барабашова, пос. Шевченки, р. Харьков, ул. Амурской, ул. Академика Павлова, пер. Салтовским, ул. Евгеньевской, пр. Льва Ландау, ул. Халтурина, ул. Краснодарской, пр. Тракторостроителей, ул. Владислава Зубенко, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Метростроителей.

Список адресов, где отключат воду

Телефон для справок: 15-33.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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