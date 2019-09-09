09.09.2019 08:02

Где в Харькове не будет воды 9 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Искусств (Краснознаменная), 6, 6-а, 8, 10, 12, 14, ул. Искусств (Краснознаменная), 4, пер. Каплуновский (Краснознаменный), 2, 4, ул. Старошишковская, 7 (п. №4, стояк), ул. Чайковского, 20 (п. №3), ул. Студенческая, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 09.09.19 г.



Московский район:

ул. Академика Павлова, 146 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 60-б (стояк), наб. Автострадная, 11 (п. №1) до 18:00 09.09.19 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 62 (п. №4, стояк) до 20:00 09.09.19 г.



Новобаварский район:

ул. Кибальчича, 43 (п. №3, стояк), пр. Ново-Баварский (Ильича), 103-а (п. №2, стояк), пр. Дзюбы, 2 (стояк) до 20:00 09.09.19 г.



Холодногорский район:

пер. Верховский, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 09.09.19 г.



Шевченковский район:

ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64 (п. №2, стояк) до 17:00 09.09.19 г.; ул. Цезаря Кюи (ч/с) до 19:00 09.09.19 г., пр. Людвига Свободы, 35 (п. №7), ул. Новгородская, 4 (п. №3, стояк) до 20:00 09.09.19 г.