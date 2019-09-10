10.09.2019 08:01

Где в Харькове не будет воды 10 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Московский район:

ул. Академика Павлова, 146 (п. №1, стояк), наб. Автострадная, 11 (п. №1), ул. Гвардейцев Широнинцев, 26-б (п. №3, стояк), 62 (п. №4, стояк), Салтовское шоссе, 155/93 (п. №5, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 57/106 до 20:00 10.09.19 г.; ул. Героев Труда, 60-б (п. №3, стояк) до 18:00 10.09.19 г.; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №5, стояк) до 20:00 10.09.19 г.



Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 103-а (п. №2, стояк), пр. Дзюбы, 2 (стояк) до 20:00 10.09.19 г.



Холодногорский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 63 (п. №1, стояк) до 20:00 10.09.19 г.



Шевченковский район:

пр. Победы, 76 (п. №8, стояк), пр. Науки (Ленина), 29-а (п. №1), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №2, спаренный стояк), пр. Науки (Ленина), 19-а (стояк), ул. 23 Августа, 38 (п. №4, стояк), ул. Клочковская, 148-а (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), пр. Победы, 58 (п. №1, стояк) до 20:00 10.09.19 г.