Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 9 сентября было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Костомаровская/ул. Чернышевская, пр. Юбилейный (59 лет ВЛКСМ), 42, Салтовское шоссе, 62, ул. Бульварная/ул. Перовской, пер. Джутовый, 50, пер. Райгородский, 13, ул. Чеботарская, 6, пр. Победы, 72, ул. Чеботарская, 38, пр. Победы, 48.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Чтобы день прошел конструктивно и принес вам массу возможностей, звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня на всеукраинском уровне отмечается 125-летие со дня рождения Александра Довженко – писателя, кинорежиссера, художника.
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