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10.09.2019  11:01   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 9 сентября было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Костомаровская/ул. Чернышевская, пр. Юбилейный (59 лет ВЛКСМ), 42, Салтовское шоссе, 62, ул. Бульварная/ул. Перовской, пер. Джутовый, 50, пер. Райгородский, 13, ул. Чеботарская, 6, пр. Победы, 72, ул. Чеботарская, 38, пр. Победы, 48. 

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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