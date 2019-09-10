10.09.2019 11:01

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 9 сентября было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Костомаровская/ул. Чернышевская, пр. Юбилейный (59 лет ВЛКСМ), 42, Салтовское шоссе, 62, ул. Бульварная/ул. Перовской, пер. Джутовый, 50, пер. Райгородский, 13, ул. Чеботарская, 6, пр. Победы, 72, ул. Чеботарская, 38, пр. Победы, 48.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.