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10.09.2019  17:31   

Зеркальную струю остановили на капитальный ремонт

Коммунальщики планируют отремонтировать фонтан в максимально сжатые сроки.


// city.kharkov.ua

Капитальный ремонт фонтана «Зеркальная струя» необходимо провести из-за того, что многие его элементы и конструкции пришли в негодность, сообщил начальник участка фонтанов СКП «Харьковзеленстрой» Степан Алещенков.

«Требуется замена коммуникаций, трубы проржавели, плитка обваливается», – отметил Степан Алещенков.

По словам начальника участка, работы начались в середине прошлой недели. Сотрудники Харьковзеленстроя будут стараться закончить их побыстрее.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  зеркальная струя, капремонт, харьков, фонтан, благоустройство
 
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