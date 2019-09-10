Зеркальную струю остановили на капитальный ремонт

Коммунальщики планируют отремонтировать фонтан в максимально сжатые сроки.
Капитальный ремонт фонтана «Зеркальная струя» необходимо провести из-за того, что многие его элементы и конструкции пришли в негодность, сообщил начальник участка фонтанов СКП «Харьковзеленстрой» Степан Алещенков.
«Требуется замена коммуникаций, трубы проржавели, плитка обваливается», – отметил Степан Алещенков.
По словам начальника участка, работы начались в середине прошлой недели. Сотрудники Харьковзеленстроя будут стараться закончить их побыстрее.
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