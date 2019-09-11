Где в Харькове не будет воды 11 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 33 (п. №3), ул. Тархова, 2 (п. №4, стояк) до 17:00 11 сентября.
Киевский район:
ул. Алчевских (Артема), 18/22, ул. Свободы (Иванова), 18, въезд 2-й Роменский (ч/с) до 20:00 11 сентября.
Московский район:
ул. Героев Труда, 38-а (п. №3) до 20:00 12 сентября; ул. Гвардейцев Широнинцев, 42-б (п. №1, стояк) до 20:00 11 сентября.
Новобаварский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 28/41 до 20:00 11 сентября.
Холодногорский район:
пр. Славы, 11 (п. №4) до 20:00 13 сентября.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 2, 2-а, 4, 6, 8, пер. Шекспира, 7, ул. Отакара Яроша, 47 (п. №2, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 38 (п. №4, стояк), пр. Победы, 76 (п. №7,8, стояк), ул. Архитекторов, 30 (п. №3, стояк) до 20:00 11 сентября; пр. Людвига Свободы, 39 (стояк) до 20:00 12 сентября; пр. Победы, 58 (п. №1, стояк) до 20:00 11 сентября.
Сегодня у вас меньше шансов совершить ошибку или сделать глупость. Однако не рассчитывайте на быстрый результат: окружающие способны долго тянуть с решением любого вопроса, взвешивая все «за» и «против».
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Православные сегодня отмечают Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
влажн.:
давл.:
ветер: