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11.09.2019  10:50   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 10 сентября было устранено 16 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Исскуств (Краснознаменная), 4, ул. Костомаровская/ул. Чернышевская, ул. Валентиновская (Блюхера), 23-д, ул. Юрия Паращука (Минайленко), 13, ул. Архангельская, 1, ул. Гольдберговская (1-й Конной Армии), 68, ул. Валентиновская (Блюхера), 22-б, пр. Науки (Ленина), (возле станции метро «Ботанический сад»), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 4, проезд Садовый, 24-а, ул. Самодеятельная, 4, ул. Таганская, 17, пр. Людвига Свободы, 42-б, ул. Макаренко, 33, ул. Клочковская, 197, ул. Отакара Яроша, 21-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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