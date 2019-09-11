Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 10 сентября было устранено 16 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Исскуств (Краснознаменная), 4, ул. Костомаровская/ул. Чернышевская, ул. Валентиновская (Блюхера), 23-д, ул. Юрия Паращука (Минайленко), 13, ул. Архангельская, 1, ул. Гольдберговская (1-й Конной Армии), 68, ул. Валентиновская (Блюхера), 22-б, пр. Науки (Ленина), (возле станции метро «Ботанический сад»), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 4, проезд Садовый, 24-а, ул. Самодеятельная, 4, ул. Таганская, 17, пр. Людвига Свободы, 42-б, ул. Макаренко, 33, ул. Клочковская, 197, ул. Отакара Яроша, 21-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Сегодня у вас меньше шансов совершить ошибку или сделать глупость. Однако не рассчитывайте на быстрый результат: окружающие способны долго тянуть с решением любого вопроса, взвешивая все «за» и «против».
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Православные сегодня отмечают Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
влажн.:
давл.:
ветер: