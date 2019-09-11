11.09.2019 17:56

В городе заменили 40 км внутридомовых сетей водоснабжения

КП «Харьковводоканал» завершает ремонт внутридомовых сетей холодного водоснабжения и водоотведения в рамках их подготовки к работе в осенне-зимний период.



// city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 11 сентября, начальник управления по обслуживанию внутридомовых сетей КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан, на сегодняшний день в 6,5 тыс. домов коммунальной формы собственности системы водоснабжения и водоотведения подготовлены к зиме.

Так, последние ремонтные работы коммунальщики завершают сегодня в Киевском районе по ул. Старошишковской, 9. Там в одном из подъездов жилого дома перекладывали аварийный участок трубопровода.



«Мы завершаем замену разводки на стояке 1-го подъезда дома №9 и подключаем его к водоснабжению. До этого бригады отремонтировали сети водоснабжения еще в двух подъездах и уже подключили их к воде. Также по этому адресу мы выполнили профилактическую чистку сетей водоотведения и проверили их герметизацию. Теперь дом полностью готов к эксплуатации в зимний период», - отметил Валерий Харлан.



Он добавил, что ремонт в жилом доме проводился в несколько этапов, и на сегодняшний день в нем полностью заменена система водоснабжения и на 50% переложены сети водоотведения.



По информации предприятия, всего в этом году при подготовке города к зиме было заменено около 40 км внутридомовых сетей холодного водоснабжения и 15 км систем водоотведения. Кроме того, как сообщил Валерий Харлан, коммунальщики заменили около 500 кранов на стояках в подвалах жилых домов. Это позволяет в случае аварийных ситуаций в квартирах на время их устранения отключать воду у минимального количества жильцов. Отметим, такие системы установлены практических во всех домах Харькова.