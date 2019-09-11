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11.09.2019  19:56   

В городе ремонтируют магистрали холодного водоснабжения

Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения выполняется сегодня, 11 сентября, на ул. Ивана Камышева, 37 в Московском районе Харькова.


//city.kharkov.ua
Как сообщил начальник службы водопроводных сетей Московского района КП «Харьковводоканал» Вячеслав Глущенко, на трубопроводе диаметром 400 мм работники предприятия проводят замену технически изношенной запорной арматуры. Работы были начаты сегодня утром и уже до 5:00 12 сентября их планируют завершить. 
 
«Устанавливаются задвижки более высокопрочные и качественные, что в дальнейшем значительно сократит потери водоснабжения и количество отключаемых объектов. Благодаря использованию новой современной техники предприятию удалось значительно ускорить выполнение ремонтных работ», - отметил Вячеслав Глущенко.
 
Всего в Московском районе планируется заменить около 20 подобных задвижек. На данный момент эти работы выполняют 10 бригад предприятия.
 
Также в городе продолжается замена изношенных участков трубопровода. В частности, в Московском районе уже заменили более километра наружных сетей водоснабжения. Такие работы будут продолжаться до середины октября.
 
 
 
 
 
Тэги:  жкх, водопроводные сети, харьков
 
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