11.09.2019 19:56

В городе ремонтируют магистрали холодного водоснабжения

Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения выполняется сегодня, 11 сентября, на ул. Ивана Камышева, 37 в Московском районе Харькова.



//city.kharkov.ua

Как сообщил начальник службы водопроводных сетей Московского района КП «Харьковводоканал» Вячеслав Глущенко, на трубопроводе диаметром 400 мм работники предприятия проводят замену технически изношенной запорной арматуры. Работы были начаты сегодня утром и уже до 5:00 12 сентября их планируют завершить.

«Устанавливаются задвижки более высокопрочные и качественные, что в дальнейшем значительно сократит потери водоснабжения и количество отключаемых объектов. Благодаря использованию новой современной техники предприятию удалось значительно ускорить выполнение ремонтных работ», - отметил Вячеслав Глущенко.

Всего в Московском районе планируется заменить около 20 подобных задвижек. На данный момент эти работы выполняют 10 бригад предприятия.

Также в городе продолжается замена изношенных участков трубопровода. В частности, в Московском районе уже заменили более километра наружных сетей водоснабжения. Такие работы будут продолжаться до середины октября.