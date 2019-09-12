В Харьковоблэнерго рассказали о проблеме передачи показаний за свет

Первые три дня каждого месяца возможны сбои в работе сервисов приема показаний приборов учета электроэнергии.
«Харьковоблэнерго» предупредило харьковчан о возможных сбоях при передаче показаний счетчиков. Это связано с тем, что вследствие роста количества пользователей электронных сервисов по передаче показаний приборов учета, значительно увеличилась нагрузка на информационные системы и оборудование АО "Харьковоблэнерго", что задействовано в функционировании этих сервисов.
Особенно это наблюдается первые три дня каждого месяца, когда указанное нагрузка может приводить к сбоям в работе сервисов. Именно в эти дни потребители пытаются передавать фактические показания приборов учета, отмечают в компании.
«Напоминаем, что Вы можете передавать показания счетчика в любой день месяца. Для более точного расчета рекомендуем передавать показания счетчиков, начиная с 25 числа месяца. Это позволит достаточно точно вычислить объемы потребленной Вами электроэнергии за этот месяц, а также сократит Ваше время на передачу показаний», – отмечают в компании.
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