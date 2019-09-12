Главная Новости ЖКХ В Харьковоблэнерго рассказали о проблеме передачи показаний за свет
12.09.2019  09:02   

В Харьковоблэнерго рассказали о проблеме передачи показаний за свет

Первые три дня каждого месяца возможны сбои в работе сервисов приема показаний приборов учета электроэнергии.


// Facebook

«Харьковоблэнерго» предупредило харьковчан о возможных сбоях при передаче показаний счетчиков. Это связано с тем, что вследствие роста количества пользователей электронных сервисов по передаче показаний приборов учета, значительно увеличилась нагрузка на информационные системы и оборудование АО "Харьковоблэнерго", что задействовано в функционировании этих сервисов.

Особенно это наблюдается первые три дня каждого месяца, когда указанное нагрузка может приводить к сбоям в работе сервисов. Именно в эти дни потребители пытаются передавать фактические показания приборов учета, отмечают в компании.

«Напоминаем, что Вы можете передавать показания счетчика в любой день месяца. Для более точного расчета рекомендуем передавать показания счетчиков, начиная с 25 числа месяца. Это позволит достаточно точно вычислить объемы потребленной Вами электроэнергии за этот месяц, а также сократит Ваше время на передачу показаний», – отмечают в компании.

Источник:   Харьковоблэнерго
 Тэги:  счетчик, показания, харьковоблэнерго, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.08 ЖКХ Передать показания счетчика электроэнергии можно через Telegram 19.08 ЖКХ Стали известны ключевые пункты ЖКХ-договоров на отопление и холодную воду 23.07 ЖКХ С 1 августа в Украине будут новые тарифы на электроэнергию
 
 

Видео

В Харькове полным ходом идет строительство новой троллейбусной линии
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 