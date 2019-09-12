12.09.2019 13:36

Коммунальщики города переложили уже 20 километров тепловых магистральных трубопроводов

За время подготовки к отопительному сезону в городе Харькове было заменено 20 км магистральных трубопроводов, а еще почти 15 км находятся в работе.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 12 сентября, на заседании областного штаба по подготовке к отопительному сезону сообщил главный инженер КП «Харьковские тепловые сети» Алексей Лука.

По его словам, в настоящее время работы ведутся на 13 объектах, где прокладываются новые трубы диаметром 400-800 мм, полученные за счет кредитных средств Мирового банка.

«Была задержка по поставке труб, но сейчас мы получаем их регулярно и сразу используем на объектах. Уверен, что эта работа даст свои положительные результаты, и по магистральным сетям количество аварий в городе уменьшится. Рассчитываем, что к началу отопительного сезона перекладка труб закончится», - отметил Алексей Лука.

Также, по его словам, в Харькове уже подготовлено 95% районных котельных и 93% - квартальных, центральные тепловые пункты готовы на 92%, ИТП - на 100%. Жилой фонд подготовлен на 99,9%.

Кроме того, как сообщил во время заседания штаба генеральный директор КП «Харьковводоканал» Виталий Панов, рабочие предприятия подготовили к зиме 100% сетей в жилых домах. Также ведется замена около 11,5 км водопрово