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12.09.2019  13:36   

Коммунальщики города переложили уже 20 километров тепловых магистральных трубопроводов

За время подготовки к отопительному сезону в городе Харькове было заменено 20 км магистральных трубопроводов, а еще почти 15 км находятся в работе.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 12 сентября, на заседании областного штаба по подготовке к отопительному сезону сообщил главный инженер КП «Харьковские тепловые сети» Алексей Лука.
 
По его словам, в настоящее время работы ведутся на 13 объектах, где прокладываются новые трубы диаметром 400-800 мм, полученные за счет кредитных средств Мирового банка.
 
«Была задержка по поставке труб, но сейчас мы получаем их регулярно и сразу используем на объектах. Уверен, что эта работа даст свои положительные результаты, и по магистральным сетям количество аварий в городе уменьшится. Рассчитываем, что к началу отопительного сезона перекладка труб закончится», - отметил Алексей Лука.
 
Также, по его словам, в Харькове уже подготовлено 95% районных котельных и 93% - квартальных, центральные тепловые пункты готовы на 92%, ИТП - на 100%. Жилой фонд подготовлен на 99,9%.
 
Кроме того, как сообщил во время заседания штаба генеральный директор КП «Харьковводоканал» Виталий Панов, рабочие предприятия подготовили к зиме 100% сетей в жилых домах. Также ведется замена около 11,5 км водопрово
Источник:   Городской совет
 Тэги:  отопительный сезон, тепловые сети, харьков
 
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