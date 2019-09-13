Где в Харькове не будет воды 13 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 33 (п. №3) до 17:00 13.09.19 г.
Киевский район:
ул. Героев Труда, 20-б (п. №3, стояк), ул. Пушкинская, 42 (п. №6), ул. Новоалександровская (ч/с), въезд 2-й Роменский (ч/с), ул. Саперная (ч/с), ул. Роменская (ч/с) до 20:00 13.09.19 г.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 42-б (п. №1, стояк) до 20:00 13.09.19 г.
Новобаварский район:
пер. Хатышевский (ч/с), пер. Раздольский (ч/с) до 20:00 13.09.19 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 56 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 13.09.19 г.
Чтобы день прошел продуктивно, звезды советуют уходить от любых попыток окружающих втянуть вас в дискуссию, а тем более в спор. Лучше всего вообще заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми.
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Ежегодно в сентябре в Гарвардском университете вручают так называемую Шнобелевскую премию, присуждаемую за самые необычные и нелепые научные открытия.
влажн.:
давл.:
ветер: