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13.09.2019  08:02   

Где в Харькове не будет воды 13 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 33 (п. №3) до 17:00 13.09.19 г.

Киевский район:
ул. Героев Труда, 20-б (п. №3, стояк), ул. Пушкинская, 42 (п. №6), ул. Новоалександровская (ч/с), въезд 2-й Роменский (ч/с), ул. Саперная (ч/с), ул. Роменская (ч/с) до 20:00 13.09.19 г.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 42-б (п. №1, стояк) до 20:00 13.09.19 г.

Новобаварский район:
пер. Хатышевский (ч/с), пер. Раздольский (ч/с) до 20:00 13.09.19 г.

Шевченковский район:
пр. Победы, 56 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 13.09.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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