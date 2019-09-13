Сколько порывов ликвидировали коммунальщики за сутки

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 13 сентября Не спешите реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. Какие-то из них, возможно, и смогут принести настоящую пользу, но от большинства идей, увы, придется отказаться.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 13 сентября Ясной погодой нас этот день не порадует – облака закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков.