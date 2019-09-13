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13.09.2019  11:03   

Сколько порывов ликвидировали коммунальщики за сутки

За 12 сентября было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Луи Пастера, 320-а, ул. Тархова, 13, ул. Чернышевская, 86, ул. Чкалова, 39, ул. Академическая, 1, шоссе Белгородское (круг трамвая), ул. Яблочкина, 5, ул. Крылова/ул. Перовской, просп. Гагарина, 178, ул. Гольдберговская (1 Конной Армии), 71, ул. Волонтерская (Социалистическая), 50, ул. Старицкого, 32, ул. Юрия Шевелёва (Красного Летчика), 8, ул. Сокольническая, 6.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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