Сколько порывов ликвидировали коммунальщики за сутки

За 12 сентября было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Луи Пастера, 320-а, ул. Тархова, 13, ул. Чернышевская, 86, ул. Чкалова, 39, ул. Академическая, 1, шоссе Белгородское (круг трамвая), ул. Яблочкина, 5, ул. Крылова/ул. Перовской, просп. Гагарина, 178, ул. Гольдберговская (1 Конной Армии), 71, ул. Волонтерская (Социалистическая), 50, ул. Старицкого, 32, ул. Юрия Шевелёва (Красного Летчика), 8, ул. Сокольническая, 6.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Не спешите реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. Какие-то из них, возможно, и смогут принести настоящую пользу, но от большинства идей, увы, придется отказаться.
Ясной погодой нас этот день не порадует – облака закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков.
Сегодня IT-тишники отмечают неофициальный праздник программистов и компьютерщиков, отмечаемый на 256-й день года.
влажн.:
давл.:
ветер: