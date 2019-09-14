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14.09.2019  11:23   

Где в Харькове не будет воды 14 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 33 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 14.09.19 г.

Киевский район:
ул. Багалия, 11 (п. №1), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, стояк) пер. Театральный, 1/3 до 20:00 14.09.19 г.

Немышлянский район:
ул. Ферганская, 31-б (п. №1, стояк, спаренный стояк) до 20:00 14.09.19 г.

Основянский район:
ул. Достоевского, 1-а (п. №3) до 20:00 14.09.19 г.

Холодногорский район:
ул. Полтавский шлях, 188/10 (п. №2, стояк), ул. Целинная (ч/с), ул. Самаркандская (ч/с), проезд 1-й Самаркандский (ч/с), въезд 2-й Самаркандский (ч/с), пер. Дальневосточный (ч/с), ул. Печорская (ч/с), пер. Ташкентский (ч/с), ул. Нижнегиевская (ч/с), пер. Донбассовский, 17 до 20:00 14.09.19 г.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 276-б, пр. Победы, 52-б (стояк) до 17:00 16.09.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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