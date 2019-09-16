16.09.2019 11:52

В выходные коммунальщики ликвидировали порывы

За 13, 14 и 15 сентября было устранено 33 повреждения на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Библика (2-й Пятилетки), 48, б-р Ивана Каркача, 26, въезд 2-й Роменский, 18, ул. Академическая, 1, пер. 1-й Лесопарковский, 6, пр. Тракторостроителей, 71, ул. Академика Павлова, 44-б, б-р Академика Юрьева, 19, пер. Райгородский, 13, Мерефянское шоссе, 17, пер. Отакара Яроша, 12-а, ул. Старицкого, 9-б, ул. Роганская, 145-а, ул. Чернышевская/ул. Свободы (Иванова), ул. Продольная, 5, ул. Академика Павлова, 142, ул. Молодежная (Песочин), 2-а, ул. Основянская, 70, ул. Академика Павлова, 46, пр. Людвига Свободы, 39-41, ул. Отакара Яроша, 43, ул. 23 Августа, 44, ул. Клочковская, 117, б-р Ивана Каркача, 79, ул. Дружбы Народов, 213, ул. Жен Мироносиц (Совнаркомовская), 5, ул. Гвардейцев Широнинцев, 43, ул. Героев Труда, 30, ул. Васнецова, 10, ул. Расковой, 18, пер. Черновский (Володарского), 21, пр. Московский, 122, ул. Шатиловская (Ленина), 41, пр. Науки (Ленина), 57.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.