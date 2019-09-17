17.09.2019 08:02

Где в Харькове не будет воды 17 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 33 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 17.09.19 г.



Киевский район:

ул. Астрономическая, 17 (п. №4, стояк), ул. Леся Сердюка, 56 (п. №3, стояк) до 20:00 17.09.19 г.



Немышлянский район:

б-р Богдана Хмельницкого, 26 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 17.09.19 г.



Новобаварский райо:

ул. Полтавский Шлях, 31, 33, пр. Ново-Баварский (Ильича), 91, 93 до 20:00 17.09.19 г.



Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 17.09.19 г.



Шевченковский район:

ул. Рымарская, 23, 23-а до 19:00 17.09.19 г., пр. Науки (Ленина), 26 (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 25 (п. №2, стояк) до 20:00 17.09.19 г.