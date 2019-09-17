Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 17 сентября. Список адресов
17.09.2019  08:02   

Где в Харькове не будет воды 17 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 33 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 17.09.19 г.

Киевский район:
ул. Астрономическая, 17 (п. №4, стояк), ул. Леся Сердюка, 56 (п. №3, стояк) до 20:00 17.09.19 г.

Немышлянский район:
б-р Богдана Хмельницкого, 26 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 17.09.19 г.

Новобаварский райо:
ул. Полтавский Шлях, 31, 33, пр. Ново-Баварский (Ильича), 91, 93 до 20:00 17.09.19 г.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 17.09.19 г.

Шевченковский район:
ул. Рымарская, 23, 23-а до 19:00 17.09.19 г., пр. Науки (Ленина), 26 (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 25 (п. №2, стояк) до 20:00 17.09.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.09 ЖКХ В выходные коммунальщики ликвидировали порывы 16.09 Криминал и происшествия Где в Харькове не будет воды 16 сентября. Список адресов 14.09 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 14 сентября. Список адресов
 
 

Видео

В горсовете обещают установить светофор на одном из проблемных перекрестков Харькова
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 