Где в Харькове не будет воды 17 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 33 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 17.09.19 г.
Киевский район:
ул. Астрономическая, 17 (п. №4, стояк), ул. Леся Сердюка, 56 (п. №3, стояк) до 20:00 17.09.19 г.
Немышлянский район:
б-р Богдана Хмельницкого, 26 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 17.09.19 г.
Новобаварский райо:
ул. Полтавский Шлях, 31, 33, пр. Ново-Баварский (Ильича), 91, 93 до 20:00 17.09.19 г.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 17.09.19 г.
Шевченковский район:
ул. Рымарская, 23, 23-а до 19:00 17.09.19 г., пр. Науки (Ленина), 26 (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 25 (п. №2, стояк) до 20:00 17.09.19 г.
Легких путей искать не захочется – наоборот, чем изворотливее путь, тем интереснее! Вот почему звезды советуют быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. В городе без существенных осадков, днем в южной половине области небольшой дождь.
16 сентября 1987 года подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.
влажн.:
давл.:
ветер: