17.09.2019 18:49

В Харькове к приему тепла готовы 98% жилых домов

Подготовка жилого фонда города Харькова к отопительному сезону находится на завершающей стадии, и 98% жилых домов коммунальной формы собственности уже готовы принимать тепло.



Фото Дмитрия Колонея

Об этом сегодня, 17 сентября, на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского городского совета сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.

В то же время, по его словам, готовность к отопительному сезону домов ЖК, ЖСК и ОСМД, а их в городе около 800, составляет 50%.

«Они немного отстают, но ситуация все равно лучше, чем в прошлом году. Большая часть этих домов уже обследована, и они подают заявки в «Харьковские тепловые сети», чтобы их системы отопления были приняты и учтены», - отметил Роман Нехорошков.

Также он сообщил, что ведется работа по подготовке техники (средства малой механизации и тракторы с навесным оборудованием), которая будет задействована в уборке придомовых территорий.

Кроме того, началось закрытие контуров жилых домов (ремонт окон и дверей в подъездах, подвальных и чердачных помещениях). На выполнение этих работ поступило 3700 заявок, и подрядчики уже выполнили из них около 20%.