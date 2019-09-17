17.09.2019 19:47

Коммунальщики переложили 11,5 километра водопроводных сетей

При подготовке к отопительному сезону рабочие КП «Харьковводоканал» заменили 11,5 км водопроводных труб.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 17 сентября, на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского городского совета сообщила заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Руслана Колодная.

По ее словам, «Харьковводоканал» подготовил к зиме 100% сетей водоснабжения и водоотведения в жилых домах.

Также специалисты предприятия подготовили к работе в отопительный сезон техническое оборудование и сооружения комплексов водоподготовки «Донец» и «Днепр», провели ремонт на 10 насосных станциях.

В то же время КП «Харьковские тепловые сети» подготовили квартальные котельные на 95%, районные - на 93%, центральные и индивидуальные тепловые пункты - на 100%. В настоящее время ведутся работы по перекладке магистральных теплосетей на 13 объектах с использованием новых труб, которые были получены за счет кредитных средств Мирового банка.