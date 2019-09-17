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17.09.2019  19:47   

Коммунальщики переложили 11,5 километра водопроводных сетей

При подготовке к отопительному сезону рабочие КП «Харьковводоканал» заменили 11,5 км водопроводных труб.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 17 сентября, на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского городского совета сообщила заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Руслана Колодная.
 
По ее словам, «Харьковводоканал» подготовил к зиме 100% сетей водоснабжения и водоотведения в жилых домах.
 
Также специалисты предприятия подготовили к работе в отопительный сезон техническое оборудование и сооружения комплексов водоподготовки «Донец» и «Днепр», провели ремонт на 10 насосных станциях.
 
В то же время КП «Харьковские тепловые сети» подготовили квартальные котельные на 95%, районные - на 93%, центральные и индивидуальные тепловые пункты - на 100%. В настоящее время ведутся работы по перекладке магистральных теплосетей на 13 объектах с использованием новых труб, которые были получены за счет кредитных средств Мирового банка.
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, отопительный сезон, харьков
 
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