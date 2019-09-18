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18.09.2019  08:09   

Где в Харькове не будет воды 18 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Грицевца, 45(п. №1, стояк) до 20:00 18 сентября.

Киевский район:
ул. Астрономическая, 9, 17 (п. №4, стояк),  ул. Садовая (Чубаря), 2, 3/5, 6, 9, 10/12, 14, 15, 15-а, пер. Театральный, 1/3, 5, 21/23, ул. Маршала Бажанова, 12, ул. Потебни,1, 2, 3, ул. Девичья (Демченко), 4, до 20:00 18 сентября.

Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 14 (п. №5, стояк) ул. Гвардейцев Широнинцев, 21-а-б, 25 до 20:00 18 сентября.

Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 14/22 (п. №9, стояк) до 20:00 18 сентября.

Слободской район:
пр. Петра Григоренко, 39 (п. №1, стояк) до 20:00 18 сентября.

Основянский район:
пер. Рижский, 46 до 14:00 18 сентября.

Холодногорский район:
ул. Полтавский шлях, 188 (п. №3, спаренный стояк), пер. Резниковский, 1-а (п. №1, стояк) до 20:00 18 сентября.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №6), 35-а-б, 39-а-б, пр. Победы, 54-б, 56, 58, 60, 60-а, ул. Рымарская, 23, 23-а до 19:00 18 сентября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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