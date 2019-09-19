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19.09.2019  08:15   

Где в Харькове не будет воды 19 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Большая Кольцевая, 8 (стояк), ул. Франтишека Крала, 33-а (п. №6, стояк), пр. Московский, 302 (п. №3, стояк) до 20:00 19 сентября.

Киевский район:
ул. Дарвина, 12 (п. №4), ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк), пр. Жуковского, 3 (п. №7, стояк) до 18:00 19 сентября; пр. Академика Курчатова, 10 (п. №1, спаренный стояк), ул. Астрономическая, 9, ул. Солнечногорская (ч/с) до 20:00 19 сентября.

Московский район:
ул. Героев Труда, 68 (п. №7, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 27-б (п. №5, стояк) до 20:00 19 сентября.

Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 13 (п. №1, стояк) до 20:00 20 сентября.

Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 33, проезд 2-й Райгородский, 2, ул. Свинаренко, 14 (п. №2, стояк) до 20:00 19 сентября.

Основянский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 7-в до 17:00 19 сентября.

Шевченковский район:
пр. Победы, 71 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 195-д (п. №1, стояк) до 20:00 19 сентября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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