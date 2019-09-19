19.09.2019 17:02

Померки, поселок Жуковского и Шишковка на сутки останутся без воды: список адресов

В части Шевченковского и Киевского районов коммунальное предприятие «Харьковводоканал» проведет ремонтные работы на водопроводных сетях.



// vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях, временно с 8:00 26 сентября до 8:00 27 сентября будет прекращено водоснабжение:

части Шевченковского района ограниченной:

- частным сектором расположенным за спорткомплексом «Тетра», лыжной базой КП «Горэлектротранссервис»;

части Киевского района ограниченной:

- Белгородским шоссе, территорией Сокольников, ул. Интернатской, ул. Саперной, ул. Чуйковской, ул. Кольцевой, ул. Фестивальной, ул. Гагарина, территорией Лесопарка.

Список адресов, где отключат воду

Телефон для справок: 15-33.