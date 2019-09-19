Померки, поселок Жуковского и Шишковка на сутки останутся без воды: список адресов

В части Шевченковского и Киевского районов коммунальное предприятие «Харьковводоканал» проведет ремонтные работы на водопроводных сетях.
В связи с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях, временно с 8:00 26 сентября до 8:00 27 сентября будет прекращено водоснабжение:
части Шевченковского района ограниченной:
- частным сектором расположенным за спорткомплексом «Тетра», лыжной базой КП «Горэлектротранссервис»;
части Киевского района ограниченной:
- Белгородским шоссе, территорией Сокольников, ул. Интернатской, ул. Саперной, ул. Чуйковской, ул. Кольцевой, ул. Фестивальной, ул. Гагарина, территорией Лесопарка.
Список адресов, где отключат воду
Телефон для справок: 15-33.
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влажн.:
давл.:
ветер: