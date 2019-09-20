20.09.2019 08:02

Где в Харькове не будет воды 20 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Большая Кольцевая, 8 (стояк), пр. Московский, 302 (п. №3, стояк) до 20:00 20.09.19 г.



Киевский район:

пр. Академика Курчатова, 10 (п. №1, спаренный стояк), ул. Астрономическая, 9, ул. Солнечногорская (ч/с) до 20:00 20.09.19 г.



Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 27-б (п. №5, стояк), ул. Героев Труда, 28-б (стояк), пр. Тракторостроителей, 95 (п. №4, стояк) до 20:00 20.09.19 г.

