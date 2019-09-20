Где в Харькове не будет воды 20 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Большая Кольцевая, 8 (стояк), пр. Московский, 302 (п. №3, стояк) до 20:00 20.09.19 г.
Киевский район:
пр. Академика Курчатова, 10 (п. №1, спаренный стояк), ул. Астрономическая, 9, ул. Солнечногорская (ч/с) до 20:00 20.09.19 г.
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 27-б (п. №5, стояк), ул. Героев Труда, 28-б (стояк), пр. Тракторостроителей, 95 (п. №4, стояк) до 20:00 20.09.19 г.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Правда, чувство юмора у многих обещает быть на нуле, что необходимо учитывать в общении.
Переменная облачность. Ночью без осадков, порывы ветра 15-20 м/с. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать смайлик.
влажн.:
давл.:
ветер: