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20.09.2019  08:02   

Где в Харькове не будет воды 20 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Большая Кольцевая, 8 (стояк), пр. Московский, 302 (п. №3, стояк) до 20:00 20.09.19 г.

Киевский район:
пр. Академика Курчатова, 10 (п. №1, спаренный стояк), ул. Астрономическая, 9, ул. Солнечногорская (ч/с) до 20:00 20.09.19 г.

Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 27-б (п. №5, стояк), ул. Героев Труда, 28-б (стояк),  пр. Тракторостроителей, 95 (п. №4, стояк) до 20:00 20.09.19 г.
 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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