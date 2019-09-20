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20.09.2019  10:31   

Сколько порывов ликвидировали коммунальщики за сутки

19 сентября было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Академическая, 1, ул. Гвардейцев Широнинцев, 53-а, ул. Колонная, 4, пр. Гагарина, 40, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 7-в, ул. Морозова, 32, ул. Ильинская, 61, пр. Победы, 62, ул. Клочковская, 195-г, ул. Новгородская, 6, ул. Красной Розы, 7. 

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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