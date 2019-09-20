Сколько порывов ликвидировали коммунальщики за сутки

19 сентября было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Академическая, 1, ул. Гвардейцев Широнинцев, 53-а, ул. Колонная, 4, пр. Гагарина, 40, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 7-в, ул. Морозова, 32, ул. Ильинская, 61, пр. Победы, 62, ул. Клочковская, 195-г, ул. Новгородская, 6, ул. Красной Розы, 7.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Правильно расставляйте приоритеты: велик риск потратить чересчур много энергии на достижение одной цели, когда другие дела не останется ни сил, ни желания.
Пятница начнется ясной погодой, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Ночью без осадков, порывы ветра 15-20 м/с. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Сегодня рекрутеры, они же хедхантеры, они же агенты по найму, они же менеджеры по подбору персонала отмечают профессиональный праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: