Где в Харькове не будет воды 23 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 27-б (п. №5, стояк), пр. Тракторостроителей, 105 (п. №6, стояк) до 20:00 23.09.19 г.
Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 33, ул. Кибальчича, 27 (п. №1) до 20:00 23.09.19 г.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №8, стояк) до 20:00 23.09.19 г.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №2, стояк) до 20:00 23.09.19 г.
Шевченковский район:
ул. Солдатская, 33 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 42 (п. №1, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №3, стояк), пер. Самокиша, 3 (п. №2, стояк), пр. Победы, 71-б (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 23.09.19 г.
Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно» – окружающие не оценят новых проектов и инициатив.
Осень вступила в свои права: синоптики обещают небольшие дожди, сильный ветер, заморозки ночью и до 17 градусов тепла днем.
Ежегодно в четвертое воскресенье сентября в Украине по традиции отмечается День машиностроителя.
влажн.:
давл.:
ветер: