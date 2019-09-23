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23.09.2019  08:04   

Где в Харькове не будет воды 23 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 27-б (п. №5, стояк), пр. Тракторостроителей, 105 (п. №6, стояк) до 20:00 23.09.19 г.

Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 33, ул. Кибальчича, 27 (п. №1) до 20:00 23.09.19 г.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №8, стояк) до 20:00 23.09.19 г.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №2, стояк) до 20:00 23.09.19 г.

Шевченковский район:
ул. Солдатская, 33 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 42 (п. №1, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №3, стояк), пер. Самокиша, 3 (п. №2, стояк), пр. Победы, 71-б (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 23.09.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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