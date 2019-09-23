23.09.2019 11:45

Несколько десятков домов харьковчан отключат от газоснабжения

В Слободском районе Харькова частично будет прекращено газоснабжение



ФОТО: ПАО "Харьковгоргаз"

24 сентября в Слободском районе по пр. Л. Ландау, 25 в связи с проведением регламентных работ на газопроводе низкого давления путем перекрытия на газопроводах- вводах кранов и опломбированием будет прекращено газоснабжение.

Газоснабжение будет прекращено по адресам:

ул.Аэрофлотская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 10, 11, 12, 14

ул. Стартовая, 1, 3, 5

пр.Гагарина, 203, 205, 205/1

ул. Ромашкина, 6а, 8, 8а,10, 12, 14

пров.Пилотов, 1а, 3, 5, 7, 7а, 9

ул.Нестерова,3 4, 6, 10

пр.Л.Ландау (50 років СССР), 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,19, 21, 23

пров. Машиностроительный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15 г

пров. Малышева, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61,63

ул. Машиностроительная, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3/1, 3/2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42 а, 44, 46, 48, 50, 52, 52 а, 54, 54 а, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68 а, 70

в-д Машиностроительный, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9

вул.Аскольдовская,44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71, 72, 73, 74,75, 76, 77, 78,79, 81,83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105

Газовые службы просят всех потребителей быть осторожными и перекрыть краны перед газовыми приборами, чтобы не допустить попадания воздуха к газовым сетям.

После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлено.

Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольной опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.