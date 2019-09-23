Несколько десятков домов харьковчан отключат от газоснабжения

В Слободском районе Харькова частично будет прекращено газоснабжение
24 сентября в Слободском районе по пр. Л. Ландау, 25 в связи с проведением регламентных работ на газопроводе низкого давления путем перекрытия на газопроводах- вводах кранов и опломбированием будет прекращено газоснабжение.
Газоснабжение будет прекращено по адресам:
Газовые службы просят всех потребителей быть осторожными и перекрыть краны перед газовыми приборами, чтобы не допустить попадания воздуха к газовым сетям.
После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлено.
Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольной опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.
День склоняет к общительности и легкости. Удачное время для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-3°.
Вот и наступил момент, когда ночь по своей продолжительности сравнялась с днем.
влажн.:
давл.:
ветер: