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23.09.2019  11:45   

Несколько десятков домов харьковчан отключат от газоснабжения

В Слободском районе Харькова частично будет прекращено газоснабжение


ФОТО: ПАО "Харьковгоргаз"

24 сентября в Слободском районе по пр. Л. Ландау, 25 в связи с проведением регламентных работ на газопроводе низкого давления путем перекрытия на газопроводах- вводах кранов и опломбированием будет прекращено газоснабжение.

Газоснабжение будет прекращено по адресам:

  • ул.Аэрофлотская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 10, 11, 12, 14
  • ул. Стартовая, 1, 3, 5
  • пр.Гагарина, 203, 205, 205/1
  • ул. Ромашкина, 6а, 8, 8а,10, 12, 14
  • пров.Пилотов, 1а, 3, 5, 7, 7а, 9
  • ул.Нестерова,3 4, 6, 10
  • пр.Л.Ландау (50 років СССР), 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,19, 21, 23
  • пров. Машиностроительный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15 г
  • пров. Малышева, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,  30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61,63
  • ул. Машиностроительная, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3/1, 3/2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42 а, 44, 46, 48, 50, 52, 52 а, 54, 54 а, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68 а, 70
  • в-д Машиностроительный, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • вул.Аскольдовская,44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71, 72, 73, 74,75, 76, 77, 78,79, 81,83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105

Газовые службы просят всех потребителей быть осторожными и перекрыть краны перед газовыми приборами, чтобы не допустить попадания воздуха к газовым сетям.

После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлено.

 

Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольной опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.

Источник:   Харьковгоргаз
 Тэги:  газ, подключение, харьков, ремонт, газопровод
 
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