"И вашим и нашим" - закончились слушания по тарифным качелям на отопление и свет зимой: комментарии харьковских тепловиков

Открытые слушания проходили сегодня в актовом зале «Харьковских тепловых сетей».

В зависимости от стоимости природного газа, коммунальщики предложили два варианта развития ситуации:

Если газ будет стоить 5079,834 грн / тыс. куб. м, расчетный тариф на тепловую энергию для населения по «ТЭЦ-3» составит 842,39 грн / Гкал без НДС - на 10,69% меньше, чем сейчас (943,21 грн / Гкал без НДС). Электроэнергия - 153,22 коп. / КВт * ч без НДС - на 17,65% ниже, чем сейчас (186,05 коп. / КВт * ч без НДС).

Если газ будет стоить 7790,71 грн / тыс. куб. м, расчетный тариф для населения по «ТЭЦ-3» составит 1213,14 грн / Гкал без НДС - на 28,62% больше , чем сейчас. Электроэнергия будет стоить 223,43 коп. / КВт * ч без НДС, то есть подорожает на 20,09%.

Оба варианта на слушаниях одобрили. Двое участников обсуждений выступили против.

Если Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердит повышенный тариф, это скажется конечном тарифе для потребителей, который в дальнейшем будет вынесен на обсуждение «Харьковские тепловые сети».

«На сегодняшний день мы рассматриваем тариф« ТЭЦ-3 ». Такие же слушания провели на «ТЭЦ-5». Теплоснабжение города Харькова можно разделить на три части: первая - это поставка тепла от «ТЭЦ-5», вторая - поставка тепла от «ТЭЦ-3», а также тепло, которое производят «Харьковские тепловые сети». Когда мы будем обсуждать тариф конечных потребителей «Харьковских тепловых сетей», тогда и будет учитываться стоимость тепла, покупаемого от «ТЭЦ-5», стоимость тепла от «ТЭЦ-3» и наши собственные затраты на производство тепла. И средний тариф будет выставлен нашим потребителям. На сегодняшний день эти тарифы проходят предварительные слушания и в наших изменениях не отражены. Когда будут отражены в наших, я вам скажу дополнительно. Будет объявления », - сообщил генеральный директор предприятия Сергей Андреев .

Ожидается, что тариф начнет действовать с 1 января 2020 года.

Открытые обсуждения транслировало "Громадське".

Тарифы КП «Харьковские тепловые сети» для населения действуют с 1 января 2019: на централизованное отопление для абонентов жилых домов с приборами учета составляет - 1539,50 грн / Гкал (без приборов учета - 39,38 грн кв.м. / мес. ), на централизованное снабжение горячей водой - 93,22 грн / куб.м. (с полотенцесушитель), 86,32 грн / куб.м. (без полотенцесушителей).