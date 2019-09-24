Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 24 сентября. Список адресов
24.09.2019  08:03   

Где в Харькове не будет воды 24 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 27-б (п. №5, стояк) до 20:00 24.09.19 г.

Немышлянский район:
пер. Яблочкина (ч/с) до 16:00 24.09.19 г.

Новобаварский район:
ул. Дмитриевская, 20 до 20:00 24.09.19 г.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 42 (п. №1, стояк), пр. Победы, 70 (стояк) до 20:00 24.09.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.09 ЖКХ Померки, поселок Жуковского и Шишковка на сутки останутся без воды: список адресов 23.09 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 23 сентября. Список адресов 20.09 ЖКХ Сколько порывов ликвидировали коммунальщики за сутки
 
 

Видео

У центрі Харкова вночі підірвали банкомат. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 