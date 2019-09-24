24.09.2019 08:03

Где в Харькове не будет воды 24 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 27-б (п. №5, стояк) до 20:00 24.09.19 г.



Немышлянский район:

пер. Яблочкина (ч/с) до 16:00 24.09.19 г.



Новобаварский район:

ул. Дмитриевская, 20 до 20:00 24.09.19 г.



Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 42 (п. №1, стояк), пр. Победы, 70 (стояк) до 20:00 24.09.19 г.