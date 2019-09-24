Где в Харькове не будет воды 24 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 27-б (п. №5, стояк) до 20:00 24.09.19 г.
Немышлянский район:
пер. Яблочкина (ч/с) до 16:00 24.09.19 г.
Новобаварский район:
ул. Дмитриевская, 20 до 20:00 24.09.19 г.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 42 (п. №1, стояк), пр. Победы, 70 (стояк) до 20:00 24.09.19 г.
День склоняет к общительности и легкости. Удачное время для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Ночью в воздухе ожидаются сильные заморозки 0–5°С. Ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Вот и наступил момент, когда ночь по своей продолжительности сравнялась с днем.
влажн.:
давл.:
ветер: